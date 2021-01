Maria Koterbska nie żyje. Poruszające wyznanie syna

Maria Koterbska zmarła 18 stycznia w szpitalu onkologicznym w Bielsku-Białej. Miała 96 lat. Informację o śmierci artystki po konsultacji z synem do wiadomości publicznej przekazał prezydent miasta, Jarosław Klimaszewski, który bardzo ją cenił. - Pani Maria była blisko związana z naszym miastem. Swoim uśmiechem zarażała wszystkich. Byliśmy z niej bardzo dumny - powiedział włodarz Bielska-Białej. Osobiste wspomnienie zamieściła w sieci też Agata Młynarska .

Jak podaje "Super Express", jej syn Roman Frankl nie zdążył osobiście pożegnać się z matką. Przebywał w Wiedniu, a do Polski dotarł dopiero we wtorek. Pomimo pandemii zadbał o szybką organizację pogrzebu cenionej piosenkarki. Odbędzie się on w najbliższy piątek 22 stycznia o godz. 13 w kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Uroczystość będzie miała charakter państwowy.