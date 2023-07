Maria Sadowska ma męża młodszego od niej o 10 lat. Poznała go, gdy była w związku z innym

Maria Sadowska, jedna z najbardziej cenionych artystek w Polsce, jest od wielu lat związana z Adrianem Łabanowskim. Razem wychowują dwójkę dzieci, a sześć lat temu zdecydowali się na ślub, co było sporym zaskoczeniem dla ich fanów. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak doszło do ich pierwszego spotkania. Ich historia mogłaby posłużyć jako scenariusz do filmu.