Maria Sadowska pokazała córkę. Pęka z dumy

Maria Sadowska należy do tych gwiazd, które chronią swoje życie prywatne i nie wystawiają go na pokaz ani na okładkach kolorowych magazynów, ani w mediach społecznościowych. 44-letnia artystka od wielu lat jest w związku z liderem zespołu No Logo Adrianem Łabanowskim. Choć dopiero w 2017 roku oficjalnie zostali małżeństwem, od wielu lat wspólnie wychowują dwoje swoich pociech. Starsza z nich - córka Lila - urodziła się w 2012 roku, syn Iwo w 2015 roku. Była jurorka programu "The Voice of Poland" wielokrotnie powtarzała, że macierzyństwo dodaje jej skrzydeł. Teraz pokazała, kto konkretnie za tym stoi, publikując na Instagramie zdjęcie 9-letniej córki.