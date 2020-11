Maria Sadowska w zmysłowej odsłonie. Założyła tylko marynarkę

Marysia Sadowska obecnie promuje najnowszą płytę, „Początek nocy”. To jej fonograficzny powrót po blisko sześciu latach. Wokalistka zdecydowała się nagrać album, który łączy wszystkie gatunki, w których się dotąd poruszała.

Jednym z promujących krążek utworów jest wyjątkowy duet z Kayah, „Kocham Cię”. Co ciekawe, tekst piosenki był pierwotnie napisany dla męża jako... przysięga małżeńska. Po raz pierwszy wokalistka zaśpiewała go na swoim ślubie, na którym, co ciekawe, gościła m.in. Kayah.