Maria Sadowska wyjawiła brutalną prawdę. Ludzie wciąż nie wiedzą, czym się zajmuje

W dalszej części długiego wpisu Sadowska wspomina, że na jej roku były tylko dwie dziewczyny. Podziękowała za to, że trafiła na wspaniałych profesorów jak m.in. Wojciech Jerzy Has czy Mariusz Grzegorzek. "To oni wierzyli we mnie i nauczyli mnie trudnej sztuki opowiadania filmowego" – zaznaczyła.