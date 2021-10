Maria Winiarska jako Tadeusz Rydzyk. Założyła maskę i zaczęła tańczyć

"Jak ja coś obiecam to nie ma to tamto. Powiedziałam, że jeśli uzbieramy te ponad 9 baniek (...) to odtańczę taniec radości. Maskę mam iście halloweenową, osoby, która, gdyby chciała, to mogłaby w jednej chwili zakończyć pewnie wszystkie takie zbiorki" - napisała Winiarska, mając na myśli Tadeusza Rydzyka.