Mariah Carey wypuściła nowy teledysk do świątecznego hitu "All I want for Christmas is you"

Obok "Last Christmas" zespołu Wham! piosenka "All I want for Christmas is you" Mariah Carey to największy świąteczny hit. Gwiazda wypuściła nowy teledysk. Przekonajcie się, czy również ma klimat.

Mariah Carey zrobiła wszystkim fanom wielki świąteczny prezent (Instagram.com)

Kto by się spodziewał, że jeden z największych świątecznych przebojów "All I want for Christmas is you" ma już 25 lat? Napisany przez Mariah Carey i Waltera Afanasieffa utwór z 1994 r. z miejsca stał się przebojem. W teledysku piosenkarka w czerwonym kombinezonie biega po śniegu. Część zdjęć była kręcona w jej prywatnym domu.

Po 25 latach gwiazda postanowiła "odkurzyć" ziarnisty klip. Nowy teledysk nakręcony przez Josepha Kahna miał być o wiele bardziej uniwersalny. Z tego względu zdecydował się pokazać magiczny świat widziany oczami dziecka.