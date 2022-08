Mariah Carey została okradziona. Złodziej włamał się do jej rezydencji

To właśnie ten obiekt upatrzył sobie złodziej. Piosenkarka przebywała wtedy na wakacjach we Włoszech. Policja nie podała jeszcze żadnych szczegółów. Można się tylko zastanawiać, czy włamywacz nie powtórzył schematu działania mężczyzny, który obrabował posiadłość Carey w Beverly Hills pięć lat temu. Przywiózł on ze sobą drabinę i wszedł przez okno do pokoju na pierwszym piętrze. Nie interesowała go biżuteria ani bezcenne nagrody muzyczne, w tym statuetki Grammy. Zgarnął torebki, okulary przeciwsłoneczne i inne drobiazgi o wartości 50 tys. dol.