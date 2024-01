Marian Kociniak na ekranie dawał z siebie wszystko. Nikt nie wiedział, że przeżywał tragedię

Urodził się w Warszawie, 11 stycznia 1936 roku. W dzieciństwie, podczas wojny, przeżył prawdziwe piekło; jego dom został spalony i cała rodzina kryła się w opuszczonych budynkach, cierpiąc z głodu i rozpaczliwie próbując wiązać koniec z końcem. "Spaliśmy na słomie, koczowaliśmy tak przynajmniej przez rok, do wyzwolenia Warszawy. Przeżyliśmy tam straszną zimę, straszną biedę. Chodziło po nas tysiące wszy. Miałem na głowie krwawy czerep, nie było lekarstw, matka zrywała mi go. (...) A kiedy poszedłem do szkoły, miałem początki gruźlicy", wspominał w "Super Expressie". Nic dziwnego, że gdy Kociniak podrósł, rodzice nalegali, by zadbał o swoją przyszłość, ustrzegł się przed biedą i miał jakiś pewny fach w ręku – dlatego wysłano go do zawodówki, gdzie miał się uczyć na ślusarza. Nastolatek posłuchał, ale tak naprawdę marzyła mu się zupełnie inna ścieżka kariery: pragnął zostać aktorem.