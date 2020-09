Marian Opania wspomina pierwszy pocałunek. Jest ważniejszy od rocznicy ślubu

Anna i Marian Opania są parą od lat 60. Aktor do dziś z sentymentem wspomina, gdy ją pierwszy raz pocałował w Puławach. Odprowadzał ją wtedy do domu. - Przy starym mostku, w romantycznej scenerii, odważyłem się ją pocałować. Do dziś rocznica tamtego ślubu jest dla nas ważniejsza niż ślubu - zdradził w rozmowie z "Dobrym tygodniem".