Marianna Gierszewska od lat żyje ze stomią. Gdyby nie ona, choroba by ją zabiła

- To był ogromny ból, ale inaczej skierowany. Ból, który towarzyszył mi przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego to był ból choroby, a to był ból życia, szczęścia. Wiem, że nie byłabym w stanie wyjść do tego porodu i przeżyć go bez Miłosza obok. Najpiękniejszym zasilaniem dla kobiet w trakcie porodu jest mężczyzna lub mąż obok - opowiadała w "DDTVN".