Marianna Schreiber już od dłuższego czasu nie publikowała zdjęć z mężem. Tak się tłumaczyła

Odkąd Marianna Schreiber zdecydowała się na udział w "Top Model" media regularnie rozpisywały się o jej małżeństwie z politykiem PiS, Łukaszem Schreiberem. Sama celebrytka w przeszłości już niejednokrotnie dzieliła się refleksjami na temat kondycji swojego związku - nierzadko dając do zrozumienia, że ona i polityk borykają się z problemami. Niedawno były minister później publicznie potępił freak fighty, prosząc, by nie postrzegać go przez wybryki żony. Jego komentarz wyraźnie zabolał Mariannę.