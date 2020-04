Marianne Faithfull w szpitalu. 73-letnia piosenkarka zakażona koronawirusem

Menedżer Faithfull Francois Ravard potwierdził, że legendarna piosenkarka jest zakażona koronawirusem . Do szpitala Faithfull trafiła we wtorek z powodu utrzymującego się przeziębienia .

Marianne Faithfull to brytyjska wokalistka, której karierę zapoczątkowała piosenka "As Tears Go By", napisana przez Keitha Richardsa i Micka Jaggera z The Rolling Stones. Faithfull była zresztą kochanką tego drugiego.

Dobrze na listach przebojów radziły sobie inne piosenki śpiewane przez Marianne, jak choćby "This Little Bird" i "Come And Stay With Me". Faithfull nagrała blisko 30 płyt, ostatnia zatytułowana "Negative Capability" ukazała się w 2018 r.