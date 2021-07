Marieta Żukowska wydała oświadczenie. Potwierdziły się spekulacje na jej temat

Co ciekawe, przeważnie w takich sytuacjach gwiazdy wyłączają możliwość komentowania wpisu. Jednak w tym przypadku było inaczej. Internauci wyrazili współczucie, że Żukowska musi wyjaśniać tego typu kwestie. "To przykre, że nastały czasy, kiedy 'musimy' się tłumaczyć z naszego życia prywatnego, prosić o szczyptę prywatności i oczekiwać wyrozumiałości od osób, często całkiem obcych...", "Bardzo mi przykro, że musi pani tracić energię na tego typu sytuacje", "Co komu do domu, jak dom nie jego. Wasze życie, wasza sprawa. Gratuluję odwagi w decyzji", "Można z szacunkiem ? Można" – czytamy.