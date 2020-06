Marietta Fiedor pokazała mamę. Fani pytają czy to jej siostra

Jak zdradziła na Instagramie Marietta, "w końcu rodzinka odwiedziła Warszawę", na dowód czego celebrytka zamieściła wspólne zdjęcie z mamą. Podobieństwo obu pań nie ulega wątpliwości, co w licznych komentarzach potwierdzili internauci. "Cała mama" - pisali. Równie dobrze, bez cienia przesady, można by jednak uznać Panią Barbarę za starszą siostrę uczestniczki "Love Island", co także podkreślali użytkownicy Instagrama.