Marietta z "Love Island" pokazała igraszki z partnerem. "Piękni ludzie"

Marietta Fiedor szybko zyskała sporą popularność za sprawą "Love Island". Widzowie polubili ją za pozytywny, a przy tym dość romantyczny charakter. To wszystko przełożyło się na to, że obecnie obserwuje ją na Instagramie 167 tys. osób. Co zrozumiałe, z tego powodu Fiedor dość często publikuje różnego rodzaju posty.