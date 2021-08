Marilyn Manson odpowiada na zarzuty Esme Bianco. Mówi o "skoordynowanym ataku"

Na oskarżenia zareagował Marilyn Manson, który stwierdził, że Esme Bianco kłamie. Jego zdaniem pozew powinien zostać oddalony, zanim trafi na salę rozpraw. Co więcej, według artysty oskarżenia aktorki pojawiły się za późno, by mogła go pozwać. Jak podaje TMZ.com, Manson złożył nawet wniosek o oddalenie oskarżeń.