Mariola Bojarska-Ferenc o walce z koronawirusem: "łzy mi ciekły"

- COVID-19 nie oszczędza nawet takich silnych, jak ja. Jeśli myślicie, że macie dobrą odporność, to nie ma to nic wspólnego. To jest coś okropnego, co może dotyczyć nas wszystkich - ubolewała w rozmowie z reporterką serwisu Jastrzabpost.pl.

58-letnia Mariola Bojarska-Ferenc w sukience mini i butach z odkrytą piętą

- Najgorsza była ta temperatura i ten metabolizm, który tak nami szarpał, że każdy z nas schudł po 4 kilogramy, mimo że jedliśmy kilka razy dziennie. W swoim łóżku to pływaliśmy, bo tak bardzo się pociliśmy. Zmienialiśmy w ciągu nocy dziesięć t-shirtów, pościel absolutnie do wyrzucenia. Jak się budziłam, mierzyłam temperaturę, to nie mogłam uwierzyć, że to jeszcze jest we mnie- mówiła popularyzatorka tematyki fitness.