Mariola Bojarska-Ferenc o utracie pracy. "Zrezygnujcie z używek"

- Trzeba zdać sobie sprawę, że każda z firm wprowadza przez pandemię cięcia i ograniczenia, a to czasem wiąże się z redukcją etatów. Nic nie jest na zawsze. Trzeba o tym ciągle myśleć i przygotowywać się w życiu na różne scenariusze. Zawsze powtarzam, żeby zostać długo na swojej pozycji, to trzeba być najlepszym w dziedzinie, którą się zajmujesz i wtedy dasz radę na inny polu. Nie można spoczywać na laurach - mówiła w jednym z tabloidów.

- Wielokrotnie traciłam pracę. Mimo że jestem zatrudniona w swojej firmie, ale w zależności od tego, jakie mam kontrakty, myślę na przykład o telewizji, to ta praca jest, albo jej nie ma. To nie jest tak, że jestem zatrudniona w jakiejś stacji, ale jestem zależna - powiedziała.

Trenerka podzieliła się swoimi doświadczeniami. Jako młoda dziewczyna bardzo przejmowała się utratą pracy. Dzisiaj podchodzi do tego z dystansem.

- To jest taka okazja, by zastanowić się jeszcze raz, że może jestem w czymś dobra, może bym coś w życiu chciała zmienić, no i zrobić wszystko w tym kierunku, żeby osiągnąć swój cel. Nie traktujcie straty pracy jako porażki, bo często nie traci się pracy, bo jest się słabym, tylko tak jak w pandemii są jakieś ograniczenia i trzeba z kogoś zrezygnować. Wielcy naukowcy mówią, że miarą sukcesu jest ilość porażek w naszym życiu.