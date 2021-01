Kałamaga wytyka rządzącym absurd. "To musi się kiedyś skończyć"

- Jestem z wami wszystkimi walczącymi o swoje życie, swoje rodziny, swoje biznesy. Te obostrzenia nie trzymają się jakkolwiek kupy. To wszystko o kant d...y. Żebym nie mógł zagrać w tenisa, dwie osoby na ogromnej hali, praktycznie bez kontaktu... Mogę iść do Ikei, do Castoramy, do Biedronki, do kościoła, ale nie mogę iść do miejsc, które uodparniają, dają siłę, poprawiają samopoczucie, zdrowie - czyli na basen, siłownię, tenis. Nie mogę iść do kina, teatru - wszędzie tam, gdzie te obostrzenia były najbardziej przestrzegane i respektowane. To musi się kiedyś skończyć - powiedział w krótkim wideo opublikowanym na Instagramie.