Mariusz Szczygieł musiał jeść w toalecie. "Pandemiczny absurd"

Na profilu Szczygła na Facebooku pojawił się filmik, którym dziennikarz wywołał lawinę komentarzy. - Chce mi się jeść. Jestem w Warszawie, wyszedłem z Teatru Studio, gdzie miałem jedną pracę. Mam wolną godzinę i jadę do Radia Nowy Świat, gdzie mam następną pracę. Chciałem zjeść. Wszedłem do Hali Koszyki, bo tu jest bardzo dobre jedzenie. Kupiłem sobie pyszne danie, ale wszędzie są zakazy i nie można jeść na miejscu – tłumaczył Szczygieł.

Dziennikarz pokazał, że kupił sobie azjatyckie danie, którego nie dało się zjeść na stojąco. W pobliżu lokalu wszystkie stoliki miały oznaczenia zakazujące jedzenia w tym miejscu. Szczygieł mówił, że mógł się przejść na Dworzec Centralny i zjeść na antresoli, gdzie "ochrona kolei przymyka oko" na takich jak on. Ale mógłby się wtedy spóźnić do pracy. Wybrał więc inne rozwiązanie – toaletę publiczną w Hali Koszyki.

Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Nie lubię tłumaczyć, po co coś napisałem, nagrałem, ale ok, zrobię to, bo zaraz oszaleję z ilością pytań. No i muszę do zajęć wracać" – napisał Szczygieł.