Mariusz Treliński rozstał się z partnerką. "Nie wiem, jak to się skończy"

Treliński nie ukrywa, że ostatnimi czasy jest mocno poświęcony pracy, co miało wpływ na jego życie prywatne. - Przyznam, że po raz pierwszy w życiu poczułem, że się przetrenowałem. Tych realizacji jest tyle, że tracę wyporność, to mnie przytłoczyło. Doszło do dość dużej dekonstrukcji mnie jako człowieka. Kompletnie zrujnowałem świat dookoła siebie, pozostając tylko w tych realizacjach. Nie wiem, jak to wszystko się skończy - wyjawił.