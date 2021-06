Mark Hoppus z Blink-182 ma raka. Wydał oświadczenie dla fanów

Mark Hoppus to basista i współzałożyciel zespołu określanego dziś "pop punkowego" - niezwykle popularnej grupy Blink-182. Muzycy święcili triumfy popularności w latach 90. i na początku lat 2000. W dorobku mają 9 płyt i takie przeboje jak "First Date", "Adam’s Song", "Feeling This" czy "All the small things", hit, który z lubością umieszczali producenci amerykańskich komedii. Jak podaje portal Deadline, zespół przez lata swojej działalności (od 1992 z przerwą 2005-2009), okrył się multiplatyną za sprzedaż płyt.