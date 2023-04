Mark Stewart nie żyje. Legenda miała 62 lata

Grupa podpisała kontrakt z Rough Trade, która wydała drugi album zespołu, "For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?". Po rozwiązaniu The Pop Group w 1981 r., Stewart współpracował z producentem dubowym Adrianem Sherwoodem, między innymi przy tworzeniu albumu "Learning to Cope With Cowardice" z 1983 r. Przez lata kontynuował pracę jako muzyk, wydając kilka solowych albumów i współpracując z takimi artystami jak Massive Attack, Tricky i Nine Inch Nails. Prowadził też karierę jako artysta konceptualny.