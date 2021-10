Marlena Muranowicz w Dubaju. Żona Mroczka pokazała zdjęcia w basenie

Przed laty była modelką, a dziś Marlena Muranowicz sama prowadzi agencję modelek i zarządza karierą męża. Wybranka serca Marcina Mroczka uwielbia swoją pracę, co często podkreśla w mediach społecznościowych. Nie ma się zresztą co dziwić, patrząc na możliwości, jakie daje jej praca w show-biznesie. Na początku października Muranowicz w celach zawodowych wybrała się do Monako, bogato relacjonując swój pobyt na Instagramie.