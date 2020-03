Marlena Szpak o sytuacji we Włoszech. "Na ulicach pustki"

Marlena Szpak to starsza siostra Michała Szpaka, śpiewaczka operowa i prezes Fundacji Artystycznej "Arte Proibita". Mieszka i pracuje we Włoszech. A raczej pracowała, ponieważ przez pandemię koronawirusa musiała zawiesić działalność. "Nie pracuję, tak jak większość włoskiego społeczeństwa (moje/nasze miejsca pracy są zamknięte). Otwarte są jedynie sklepy spożywcze, apteki i fabryki, które produkują środki niezbędne do życia" – mówiła w rozmowie z "Faktem".