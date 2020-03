Marlena Szpak relacjonuje sytuację ws. koronawirusa we Włoszech

Marlena Szpak nie wróciła do Polski na czas trwania pandemii koronawirsua ze względu na bezpieczeństwo swoje i bliskich. Wolała przeczekać we Włoszech. Jednak sytuacja nie wygląda tak, jakby sobie tego życzyła.

Kim jest Marlena Szpak?

Marlena Szpak w Polsce znana jest głównie jako siostra Michała Szpaka. Natomiast we Włoszech, gdzie kobieta mieszka na co dzień, podobnie jak jej brat w Polsce, tak i ona kojarzona jest z muzyką. Marlena Szpak pracuje w operze, jest śpiewaczką.

Poza tym, szerszej publiczności dała się poznać w jednej z edycji "The Voice of Poland", kiedy to pomagała Michałowi w przygotowaniach wokalnych uczestników do wystąpień w odcinkach na żywo.