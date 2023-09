Marne grosze. Wysokość emerytury Jeżowskiej zadziwia

Temat emerytur polskich muzyków to coś, co grzeje od dawna. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o tym, jak niskie świadczenia mają wielkie gwiazdy. Krzysztof Cugowski ma 1,7 tys. zł, a Maryla Rodowicz - 1,6 tys. zł, co i tak jest sporym wynikiem w porównaniu z tym, co dzieje się u innych. Ryszard Rynkowski zgarnia 600 zł miesięcznie, zaś Marek Piekarczyk nieprawdopodobne 7,77 zł.