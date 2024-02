Marta Bijan 10 lat temu wystąpiła w "X Factor". Bardzo się od tego czasu zmieniła

Marta Bijan zadebiutowała w polskim show biznesie w 2014 roku, kiedy to rywalizowała o zwycięstwo w czwartej edycji polskiej wersji "X Factora". Zakończyła swoją rywalizację na drugim miejscu, co jednak nie zniechęciło jej do dalszego rozwijania swojej kariery. Mimo że tuż po zakończeniu programu odnosiła znaczne sukcesy, a jedna z jej piosenek zdobyła status złotej płyty, z czasem media zaczęły mniej mówić o jej działaniach.