Marta Chodorowska pokazała gorące wakacyjne fotki. Paradowała po plaży nago

Marta Chodorowska zyskała ogromną sympatię widzów rolą Klaudii w serialu "Ranczo". Z hitową produkcją TVP była związana wiele lat, co sprawiło, że na długo przylgnęła do niej łatka córki wójta. Aktorka prócz słynnej produkcji jednak rzadko pojawiała się na ekranie. Skupiła się głównie na pracy w teatrze i to tam rozwinęła imponującą karierę.