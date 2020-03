Marta Linkiewicz na Fame MMA. Zusje nie miała szans

Marta Linkiewicz dała się poznać ludziom jako zbuntowana, lubiąca ekstremalną zabawę nastolatka. Zasłynęła nagraniem, na którym chwali się podbojami seksualnymi w autokarze znanych raperów. Przez długi czas skupiała na sobie uwagę kontrowersyjnym zachowaniem. Dziś niewiele pozostało z licealistki, którą poznaliśmy kilka lat temu, tuż po jej wybryku w autokarze czarnoskórych raperów. Dziewczyna złagodniała, zmieniła styl bycia, ale wciąż głośno wyraża swoje opinie. Nie są one jednak tak kontrowersyjne jak kiedyś. Drugim domem Linkiewicz stała się siłownia, a zdrowy styl życia zagościł u niej na dobre, co widoczne jest już na pierwszy rzut oka. Celebrytka wypracowała świetną sylwetkę. Wygląda naprawdę dobrze. Wszystko to za sprawą diety i ciężkich treningów.