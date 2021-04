Marta Manowska pokazała zdjęcie krzyża. Jest bardzo religijna

Marta Manowska to jedna z najpopularniejszych prowadzących w TVP. Gwiazda zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "Rolnik szuka żony" . Później została zaangażowana do programu "Sanatorium miłości" , który zaskarbił sobie sympatię masy widzów.

Marta Manowska opublikowała zdjęcie krzyża

"'Ukochaj krzyż. Pewnie łatwo jest ukochać krzyż, przyjść do kościoła i go pocałować. Ale ukochać i zrozumieć, przyjąć swój krzyż nie jest już tak łatwo. Ja mam z tym problem. Nie wiem jak wy?'. To słowa mojego księdza, które noszę ze sobą od Wielkiego Postu. Nie jest łatwo. Ale z tym patrzeniem i zrozumieniem jakoś łatwiej żyć i zaakceptować to, co w naszym życiu trudne" - dodała dziennikarka.