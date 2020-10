Chce pomóc seniorom. Piękny gest gwiazdy

Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Marta Manowska to jedna z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Widzowie kojarzą ją z programów "Sanatorium miłości", "The Voice Senior" oraz "Rolnik szuka żony". Jak sama przyznaje, robi to, co kocha najbardziej i cieszy się, że tak wygląda jej życie.