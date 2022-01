Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" - tak będzie wyglądać na ślubie

Marta Paszkin dba o to, by było o niej stale głośno. Ujawnia też całkiem sporo z prywatnego życia. Relacjonowała ostatnio zakup mieszkania, remont, a także pobyt na Zanzibarze, gdzie do zdjęć pozowała w bikini razem z narzeczonym. Tego zdjęcia w ciepłym kraju nie mogło zabraknąć. Głośnym echem odbił się też odtajniony tatuaż, który przyciągał wzrok tuż pod linią biustu.