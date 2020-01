Marta Sędzicka z "Top Model" wygina się w bikini. Wyjechała na egzotyczne wakacje

Marta Sędzicka chwali się smukłym ciałem siedząc na kamieniu. Modelka odpoczywa po ciężkim roku.

Przerwa między świętami a Sylwestrem to dla wielu gwiazd idealny czas na krótki urlop. Grono celebrytów wyjechało w polskie góry, inni za granicę. Marta Sędzicka , którą widzowie poznali w "Top Model", wypoczywa na Bali.

Marta Sędzicka opublikowała na Instagramie fotkę. Widać na niej, jak gwiazda siedzi na kamieniu w białym bikini i chętnie pręży swoje smukłe ciało. Bali to jedna z ulubionych destynacji celebrytów, więc nic dziwnego, że uczestniczka "Top Model" wybrała właśnie ten kierunek.

Marta Sędzicka zasłynęła dzięki 4. edycji programu "Top Model". 24-latka próbowała swoich sił w modelingu, a jurorzy byli zachwyceni jej urodą. Niestety, gwiazda nie cieszyła się sympatią widzów, dlatego w wielkim finale zajęła 3. miejsce. Celebrytka była bardzo zdeterminowana i za wszelką cenę chciała wygrać show. Mimo, że nie udało jej się to, to radzi sobie świetnie i co jakiś czas chwali się nowymi kampaniami reklamowymi.