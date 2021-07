Marta Wierzbicka testuje ubrania od Wieniawy. Pokazała się w obcisłych leginsach

Julia Wieniawa nie tylko prężnie rozwija swoją artystyczną karierę, ale i działa w biznesie. Aktorka i wokalistka jakiś czas temu wypuściła na rynek własną markę wegańskich kosmetyków do makijażu, a jesienią także odzież do jogi. W mediach społecznościowych Wieniawa intensywnie promuje swoje produkty. Zamieszcza m.in. swoje zdjęcia z treningów i szczegółowo opisuje zalety nowatorskiej kolekcji. Jak zapewnia, jej odzież wyróżniają nie tylko oddychające i komfortowe materiały, ale i kroje. Wszystko po to, by stworzyć idealne ubrania do praktykowania jogi.