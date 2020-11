Martyna Wojciechowska ma auto w cenie mieszkania. Wcale nie jest nowe

Martyna Wojciechowska, jako pasjonatka podróży i wypraw w dzikie ostępy, nawet po ulicach Warszawy porusza się samochodem przystosowanym do ekstremalnych warunków. Napęd na cztery koła, wielkie halogeny na przedzie, wysoki prześwit – wszystko to aż się prosi, by wjechać do lasu.