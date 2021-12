Martyna Wojciechowska o "lex TVN". Stanowcze słowa gwiazdy

Telewizja TVN uruchomiła w niedzielę specjalną stronę z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy. W ten sposób chce zachęcić polityka do zawetowania ustawy o radiofonii i telewizji określanej jako "lex TVN", która jest bezpośrednio wymierzona w stację. Edward Miszczak, który gościł przed południem w "Dzień dobry TVN", prosił, aby ludzie stanęli razem z nimi, zachęcając do podpisywania się.