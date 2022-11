Martyna Wojciechowska zawiodła się na miłości. Nie załamała się. "Wiele kobiet zobaczyło, że ja też tego doświadczyłam"

Martyna Wojciechowska odwiedziła studio Wirtualnej Polski w związku z premierą jej książki "Co chcesz powiedzieć światu". Podczas rozmowy z Filipem Borowiakiem opowiedziała, jak obecnie patrzy na miłość. Zapytaliśmy ją, czy czuje, że Polacy kibicują jej, by po jej ostatnim nieudanym małżeństwie, znowu znalazła odpowiedniego partnera. - Nie chcę powiedzieć, że cieszę się z tego doświadczenia, które miałam, bo ono było trudne. Natomiast cieszę się z tego, że wiele kobiet w Polsce zobaczyło, że nie są same. Że ja też tego doświadczyłam, ja wiem, jakie to jest uczucie, rozumiem. I mam nadzieję, że komuś będzie trochę łatwiej dzięki temu, że zobaczy, że tak bywa w życiu, że można pójść dalej i że można być szczęśliwym i zadowolonym z życia, bo nikt, żadna druga osoba nie może zadecydować o tym, czy my będziemy szczęśliwi, czy nie. To jest coś, co jest w nas głęboko i coś, co nie może i nie powinno być zależne od tej jednej, konkretnej drugiej osoby - powiedziała nam Wojciechowska. Co jeszcze na temat miłości powiedziała nam Martyna? Zobaczcie nasz materiał wideo.