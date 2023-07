Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie sprzed lat. Mało kto ją taką znał!

Autorka programu "Kobieta na krańcu świata" będzie jedną z wielu gwiazd, które spotkają się z uczestnikami festiwalu Jurka Owsiaka i jak zdradziła na Instagramie, opowiadać będzie nie tyle o podróżach, co m.in. o tym, co jej w życiu nie wyszło i jak - paradoksalnie - wyszło jej to na dobre.