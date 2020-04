Martyna Wojciechowska popiera Strajk Kobiet. Nie chce powtórki sytuacji z Salwadoru

Na swoim profilu na Instagramie prowadząca programu " Kobieta na krańcu świata " zaapelowała o udział w Strajku Kobiet. Zachęciła swoje fanki do poparcia tej inicjatywy.

"To, że właśnie teraz, kiedy jest środek pandemii, zaczyna się na nowo dyskusja nad projektem zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej uważam za szczyt wyrachowania. Walczymy teraz o zdrowie i życie, ludzie tracą pracę, brakuje pomysłu co dalej, a ma się odbyć debata nad przyszłością Kobiet?!" - napisała.

Dziennikarka nie kryła swojego oburzenia tą sytuacją. Próbowała wytłumaczyć swoim obserwatorkom, co w rzeczywistości oznaczałoby wprowadzenie obywatelskiego projektu kierowanego przez Kaję Godek.

"Będziemy zmuszone urodzić, wiedząc, że chwilę po porodzie dziecko umrze w cierpieniach lub będzie upośledzone. Ty, Twoja siostra, Twoja córka, będziemy zmuszone do urodzenia dziecka, które zostanie poczęte w wyniku gwałtu" - wyliczała.

Martyna Wojciechowska w 2018 r. pokazała w swoim programie odcinek z Salwadoru. Mówiła wówczas: "trafiłam do piekła dla kobiet". W kontekście projektu ustawy zakazującej aborcji przywołała wspomnienia z tamtego kraju.

"Na własne oczy widziałam, do czego doprowadziło takie zaostrzenie prawa w Salwadorze, gdzie kobiety odsiadują wyrok więzienia nawet za poronienie ciąży. Liczba aborcji wcale nie spada, za to staje się bardziej niebezpieczna, bo schodzi do podziemia i staje się dostępna wyłącznie dla bogatych" - wyjaśniła.