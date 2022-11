Martyna Wojciechowska spisała testament. Nie raz go aktualizowała. Zdradza, czy rozmawia o nim z córką

Martyna Wojciechowska odwiedziła studio Wirtualnej Polski, by udzielić wywiadu w związku z premierą jej nowej książki "Co chcesz powiedzieć światu". Jednym z poruszonych podczas wątków rozmowy z dziennikarzem Wirtualnej Polski Filipem Borowiakiem był wątek testamentu. Podróżniczka nie ukrywa, że spisała już swój testament i jest świadoma, by co jakiś czas go aktualizować. Gwiazda TVN zdradziła nam również, czy rozmawiała o nim z córką oraz czy w rozmowie z bliskimi poruszany jest temat śmierci. Zobaczcie nasz materiał wideo.

