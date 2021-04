Duma Mysłowic wyznała prawdę o sobie. Mężczyźni ją zawiedli

- Miłość lesbijska jest naprawdę piękna. Mam nadzieję, że osoby homoseksualne przestaną być w naszym kraju piętnowane. Przecież nie robimy nikomu krzywdy – dodała Martyna, apelując przy okazji do kobiet, by nie godziły się na przemoc seksualną. Bo to "zabija kobiecość i poczucie własnej wartości".