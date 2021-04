Mary Komasa opowiedziała o chorobie. "To było uczucie, jakby ktoś rozkrajał cię żywcem"

Szacuje się, że w Polsce na endometriozę choruje w 1 na 10 kobiet. Mimo to choroba ta przez lata była bagatelizowana i do dziś jest ogromny problem z jej diagnostyką. Obecnie, również za sprawą wielu znanych kobiet, schorzenie to jest nagłaśniane. O swoich przeżyciach związanych z endometriozą opowiedziała m.in. Hanna Lis, Karolina Szymczak czy Patrycja Sołtysik.