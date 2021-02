Mary Wilson nie żyje. Współzałożycielka The Supremes miała 76 lat

Wilson największą popularność zdobyła jako członkini kultowej już grupy The Supremes, którą współtworzyła wraz z Dianą Ross i Florence Ballard. Zespół na swoim koncie ma takie klasyczne przeboje jak “Where Did Our Love Go”, “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” and “Back in My Arms Again”. W ubiegłym miesiącu minęła 60. rocznica podpisania kontraktu przez The Supremes z legendarną wytwórnią fonograficzną Motown Records.