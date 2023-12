Maryla Rodowicz skończyła 78 lat. Mówi, co z emeryturą

Maryla Rodowicz nieszczególnie lubi rozmawiać o swoim wieku. Co więcej, stara się unikać urodzin i zazwyczaj zamiast świętować, spędza je w pracy. W wywiadach mówi wprost, że jeśli już je celebruje, robi to wyłącznie ze swoimi dziećmi. Telefon wtedy wyłącza, nie tylko dlatego, by skupić się na bliskich, ale po prostu nie lubi, kiedy składa się jej życzenia.