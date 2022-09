Maryla Rodowicz cieszy się życiem singielki. Zupełnie zmieniła podejście

Maryla Rodowicz ma za sobą bolesny rozwód. Najpierw było głośne rozstanie, później przepychanka w mediach, pełna przykrych słów i wzajemnych żali, a w końcu długa rozprawa. Ostatecznie małżeństwo wokalistki i Andrzeja Dużyńskiego przeszło do historii. Od roku piosenkarka prowadzi życie rozwódki i praktycznie na każdym kroku zapewnia, że cieszy się wolnością. Ba, teraz w końcu korzysta z życia i robi to, na co ma ochotę. Pozytywnego podejścia można jej pozazdrościć.