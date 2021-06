Maryla Rodowicz doznała kontuzji. "Pięta boli i boli"

- Ubolewam, że nie mogę grać w tenisa z powodu kontuzji pięty. Chodzę do rehabilitanta, który traktuje mnie prądami. I nie jest to przyjemne, bardzo bolesne - zdradziła piosenkarka. - Dla mnie tydzień bez tenisa to tydzień stracony - wyjaśnia. - Grywam pięć razy w tygodniu po dwie godziny. Tenis poprawia kondycję, co mi bardzo pomaga na scenie. To jest jednak ogromny wysiłek fizyczny i strasznie dużo wody się traci - dodaje.