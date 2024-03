Maryla Rodowicz NABIJA SIĘ z plakatu z własną KARYKATURĄ: "Już się rozmrażam?"

Polscy internauci z miejsca wzięli się do roboty. W naszym kraju wyjątkową popularnością cieszyły się obrazki nawiązujące do naszej sceny politycznej i głośnych afer. Stworzono wówczas prześmiewcze ilustracje nawiązujące do Andrzeja Dudy, Lecha Wałęsy czy Jarosława Szymczyka. Wyjątkowo kreatywna osoba stworzyła też osobliwą karykaturę Maryli Rodowicz, którą artystka właśnie odkryła.