Maryla Rodowicz o miłości: "Zawsze wiązało się to z cierpieniem"

W najnowszym wywiadzie Rodowicz powróciła także pamięcią do relacji z Krzysztofem Jasińskim, wspominając moment, gdy reżyser zaprosił ją na ryby. Odpowiadając na późniejsze pytanie Krajewskiego o to, czy śnią jej się dawne miłości, gwiazda wspomniała, że ubiegłej nogi śniła właśnie o łowieniu ryb, wyrażając przy tym nadzieję, że był to "dobry omen".